19-Jähriger greift Beamte in Achern an

Ein junger Mann hat sich nach einer Schlägerei in Achern gewaltsam der Polizei widersetzt. Der Täter verbrachte eine Nacht auf der Polizeidienststelle.

Wegen einer Schlägerei ist die Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 0 Uhr in die Hornisgrindestraße in Achern gerufen worden. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Beamten den 19-jährigen Unruhestifter schnell ausfindig machen.

Dieser wehrte sich jedoch gegen das polizeiliche Vorgehen. Der 19-Jährige trat auf die Beamten ein und schlug sie. Er beleidigte die Polizei, spuckte ihnen ins Gesicht und biss einem Beamten in den Finger. Die Polizei brachte den Unruhestifter daraufhin zum Polizeirevier. Auf der Fahrt dorthin beschädigte er den Streifenwagen.

Weiter informierte die Polizei, stand der junge Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Der 19-Jährige verbrachte eine Nacht im Polizeirevier. Die Polizei beginnt nun mit den Ermittlungen gegen ihn.