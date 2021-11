24-Jähriger greift in einer Bar in Achern einen 28-Jährigen an

Bei einer Streitigkeit zwischen einem 24-jährigen und einem 28-jährigen Mann in einer Bar in Achern ist es Mittwochnacht zu einer Schlägerei gekommen. Der mutmaßliche Angreifer war stark alkoholisiert.

Ein aggressiver betrunkener Mann ist in der Nacht zu Donnerstag in Achern festgenommen worden. Nach Polizeiangaben schlug ein 24-Jähriger bei einem Streit in einer Bar in der Hauptstraße gegen Mitternacht einen 28-Jährigen.

Alarmierte Polizisten trafen den Angreifer vor der Bar an, dessen Verhalten zuvor immer aggressiver wurde.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 24-Jährigen einen Wert von knapp 2,5 Promille.

Angreifer verbrachte die restliche Nacht in einer Zelle

Der Mann wurde aufgrund seines Zustandes in Gewahrsam genommen und musste die restliche Nacht in einer Zelle verbringen. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt. Zu den Hintergründen des Streits dauern die Ermittlungen an.