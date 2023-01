Messerangriff

29-Jähriger in Achern durch Messerangriff schwer verletzt

Ein 29-Jähriger musste in Achern nach einer Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Morez Straße am frühen Samstagabend in einem örtlichen Krankenhaus versorgt werden. Die Verletzungen zog sich der Mann durch ein Messer zu.