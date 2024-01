33-Jährige fährt in Achern betrunken gegen eine Mauer

Eine Frau ist in Achern in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen eine Mauer gefahren. Die Polizei stellte im Anschluss fest, dass sie betrunken war und nahm ihr den Führerschein ab.

Eine 33-Jährige ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Achern betrunken mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Die Polizei teilte mit, dass die Frau auf der Kirchstraße in Richtung Unzhurst unterwegs war, als sich der Unfall ereignete. Die Beifahrerin der Betrunkenen verletzte sich bei dem Aufprall leicht und kam in ein Krankenhaus.

An Auto und Mauer entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro

Bei der Fahrerin stellte die Polizei später einen Atemalkoholwert von über 1,4 Promille fest. Sie musste deshalb ihren Führerschein abgeben. An der Mauer und am Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt 3.000 Euro.