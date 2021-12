50-jähriger Autofahrer übersieht in Achern bremsendes Auto vor ihm

Ein 50-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag in der Acherner Fautenbacher Straße auf ein vor ihm bremsendes Auto aufgefahren.

Der 50-Jährige war in seinem VW Polo in der Fautenbacher Straße in Achern unterwegs. Vor ihm fuhr ein 51 Jahre alter Audi-Fahrer, der verkehrsbedingt abbremsen musste, weil sich wegen der Ampel ein Stau gebildete hatte, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Das erkannte der 50-Jährige wohl zu spät und fuhr gegen 15.57 Uhr ungebremst auf seinen Vordermann auf. Der VW-Fahrer zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.