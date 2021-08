54-jähriger Mann tot neben seinem Fahrrad in Achern gefunden

Ein 54-Jähriger ist tot neben seinem Fahrrad aufgefunden worden. Personen entdeckten ihn am Donnerstag um 22.15 Uhr in Achern. Die Polizei geht von einem natürlichen Tod aus.

Personen haben am Donnerstag um 22.15 Uhr einen 54-jährigen Radfahrer in der Straße Im Hesselbach in Achern tot neben seinem Fahrrad aufgefunden. Vermutlich ist der Mann eines natürliches Todes gestorben, so die Polizei.

Die Polizei schließt bisher einen vorherigen Unfall aus. Auch zu eine Beteiligung eines weiteren Fahrzeug oder einer sonstigen Fremdeinwirkung liegen keine Erkenntnisse vor.