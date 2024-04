67-jähriger Autofahrer fährt Fußgänger in Achern an

In Achern hat am Donnerstagabend ein Autofahrer einen Fußgänger übersehen.

Am Donnerstagabend hat sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw ereignet. Laut der Polizei fuhr ein 67-jähriger Autofahrer gegen 19 Uhr auf der Berliner Straße. An der dortigen Ampelkreuzung wollte er bei Grünlicht nach rechts auf die Kirchstraße abbiegen.

Ärztliche Hilfe war nötig

Ersten Erkenntnissen zufolge übersah er wohl den 57-jährigen Fußgänger, welcher die Kirchstraße zur gleichen Zeit bei Grünlicht der Fußgängerampel überquerte. Durch die Kollision wurde der 57-Jährige schwer verletzt. Der Fußgänger wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Klinikum gebracht. An dem Auto entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.