77-Jähriger stürzt in Achern mit Auto vier Meter in die Tiefe

Ein 77 Jahre alter Fahrer ist an einem Kreisverkehr bei Achern mit seinem Auto vier Meter tief in einen Entwässerungsgraben gestürzt. Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, ist bislang noch ungeklärt.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagmittag auf der L87 in Achern im Bereich des Kreisverkehrs zur Auffahrt auf die A5 gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ist bei dem Unfall ein 77-jähriger Fahrer in einen Entwässerungsgraben gestürzt und hat sich schwer verletzt.

Der Senior fuhr im Kreisverkehr aus bislang unbekannten Gründen geradeaus und landete mit seinem Fahrzeug in dem etwa vier Meter tiefer gelegenem Graben. Nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle wurde der 77 Jahre alte Mann zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Auto entstand zudem ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.