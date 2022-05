Die Verkehrsunternehmen wissen nicht so genau, was das 9-Euro-Ticket bewirken wird, außer vielleicht einen riesigen Ansturm. Was sagen Reisende am Bahnhof Achern dazu? Und wie sieht das eigentlich mit den Fahrzeug-Kapazitäten aus?

Für die Radlergruppe aus Rheinau begann die Vatertagstour am Acherner Bahnhof gleich mal mit einem gewissen Frust-Moment: Um 9.43 Uhr wollten die Herren eigentlich starten, ging aber nicht, denn die Fahrradabteile im Regionalexpress (RE) waren genagelt voll.

Der Trip an den Bodensee verschiebt sich, mit dem Baden-Württemberg-Ticket wollen sie bis Radolfzell und dann auf dem Drahtesel bis Lindau. „Da müssen wir heute noch ankommen, wir haben ein Hotel gebucht“.

Für Pendler nur bedingt geeignet

Etwas Zeit zum Plaudern, der nächste RE fährt um 10.43 Uhr. Das 9-Euro-Ticket sehen die Rheinauer mit gemischten Gefühlen, vermuten, dass der Platz in den Zügen nicht ausreicht. „Zu billig“, sagt ein anderer, „vermutlich kaufen viele das Ticket und fahren gar nicht“.

Und ob da die Grundrechnung aufgeht, dass die Leute das Auto stehen lassen, da sind sich nicht nur die Rheinauer unsicher. Für eine junge Frau, die mit einer ganzen Gruppe auf den Bus nach Sasbachwalden wartet, sie wollen wandern, ist das Ticket zumindest für das Pendeln zum Arbeitsplatz keine Alternative. Mit dem ÖPNV brauche sie eineinviertel Stunden, mit dem Auto rund 30 Minuten.

Aber am Wochenende mal mit dem 9-Euro-Ticket nach Karlsruhe fahren, das können sich die junge Leute durchaus vorstellen. Wer auf dem Land wohne, für den sei in der Regel das Auto Mittel der Wahl. Mit dem ist ein Rentner-Ehepaar aus Sasbachwalden an den Acherner Bahnhof gefahren.

Nun warten sie auf den Nationalparkbus zum Ruhestein. Sie wollen wandern, berichten sie. Das 9-Euro-Ticket für Juni haben sie bereits gekauft, wollen es intensiv nutzen, erzählt die Frau. Der besondere Charme der Offerte: Man muss nicht auf die Grenzen der Verkehrsverbünde achten, betont der Mann.

Tickets gehen weg wie warme Semmeln

Deutsche Bahn weiß, was auf sie zukommt. Die 9-Euro-Tickets gehen wie warme Semmeln. Wer sich noch an das „Schönes-Wochenende-Ticket“ erinnert, das die Bahn 1995 auf den Markt brachte, sieht der neuen Revolution des günstigen Reisens mit Neugier entgegen. Ein Wochenende im Regionalverkehr, deutschlandweit, für 15 Mark.

Volle Züge und dann? Sicherheit: Es könnte voll werden. Das Szenario einer Familie mit kleinen Kindern, Kinderwagen und Hund, umringt von Fahrrad-Fahrern mit ihren Drahteseln, eine Minute Haltezeit? Keiner weiß, wie es genau kommt, aber in Sachen Sicherheit ist grundsätzlich mal das Verkehrsunternehmen selbst gefragt. Falls es zu Problemen kommt, zum Beispiel, wenn das Hausrecht durchgesetzt werden muss, wird es zu einer Aufgabe der Bundespolizei, sagt Dieter Hutt, Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion Offenburg. Einschränkung: Fahrräder und Hunde sind beim 9-Euro-Ticket nicht dabei. Bei der TGO zum Beispiel wird eine Fahrradkarte benötigt, die montags bis freitags vom 6 bis 9 Uhr dabei sein muss. Der Hund kostet volle neun Euro. Wer von Achern nach Straßburg will, muss ebenfalls zu zahlen, so die TGO. TGO-Abo-Kunden: Die müssen nichts unternehmen. Sie erhalten ihr bestelltes Fahrkartenabonnement zum Vorzugspreis von neun Euro und können damit auch bundesweit fahren, heißt es seitens der Tarifgemeinschaft. jös

Auch auf der Schwarzwaldbahn zwischen Offenburg und Singen, eine der schönsten Bahnstrecken der Republik, waren die Züge brechend voll. Insofern dürfte eine Nachricht die Verantwortlichen bei DB Regio besonders beruhigen. Ab Montag, 30. Mai, kehrt die DB auf dieser Strecke wieder zum regulären Stundentakt zurück.

Seit Ende Januar fuhr der Regional-Express nur alle zwei Stunden, erst war es – wie mehrfach berichtet – die Krankheitswelle beim Personal, dann wegen der schnelleren Abnutzung der Radreifen der roten Doppelstock-Wagen nach der Streckensanierung.

Logistische Herausforderung für Verkehrsunternehmen

Es ist eine logistische Herausforderung, DB Regio bringt 50 zusätzliche Züge auf die Schienen. Wegen des 9-Euro-Tickets. Allerdings sind die Fahrzeugkapazitäten nicht unendlich, das zeigt sich bei der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG). Was passiert denn, wenn der große Ansturm einsetzt?

„Es gibt leider wenig Möglichkeiten, zusätzliche Wagen an bestehende Ortenau-S-Bahn-Züge anzuhängen“, erläutert Christoph Meichsner. Eine Möglichkeit biete sich im Renchtal: Normalerweise verkehre dort an Wochenenden und Feiertagen nur ein Fahrzeug. „In den Monaten Juni, Juli und August werden jedoch – wie bereits von montags bis freitags – auch am Wochenende und an Feiertagen immer zwei Fahrzeuge aneinandergekoppelt“, so der Pressesprecher der SWEG auf Anfrage der Redaktion.

Im Busbereich ließen sich kurzfristig und für den Dreimonatszeitraum, in dem es das Ticket gibt, keine zusätzlichen Fahrzeug- und Personalkapazitäten einsetzen

.

Das Nationalparkzentrum Ruhestein jedenfalls erwartet durch das 9-Euro-Ticket nicht unbedingt mehr Betrieb als üblich in den Sommermonaten, berichtet Franziska Lemoine von der Pressestelle. Das Besucherplus, das sich im Schwarzwald durch die Corona-Beschränkungen ergab, dürfte diesen Sommer voraussichtlich nicht mehr so sehr ins Gewicht fallen.

„Wir würden uns grundsätzlich freuen, wenn die Aktion dazu führt, dass mehr Menschen, auch die Menschen aus der näheren Region, die Anreise mit dem ÖPNV ausprobieren“, heißt es aus der Pressestelle