A5 bei Achern: Erst brennt ein Lkw, dann die Böschung

Erst brannte die Ladung eines Lkw, dann die Böschung. Ein Flächenbrand an der A5-Ausfahrt Achern hat am Freitag für einen langen Stau gesorgt.

Die Feuerwehr musste am Freitag zu einem Flächenbrand zur A5 ausrücken. Der Einsatz verursacht einen 15 Kilometer langen Stau. Gegen 14 Uhr war die Ladung eines in Richtung Karlsruhe fahrenden Lkw in Brand geraten.

Wie die Polizei mitteilt, habe der Fahrer kurz vor der Anschlussstelle Achern angehalten und notgedrungen abgeladen. Dabei sei die Böschung durch Funkenflug in Brand geraten. Was sich genau auf der Ladefläche befunden hat, hatte die Polizei am Freitagnachmittag nicht mitgeteilt.

Laut Augenzeugenberichten habe die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen können. Insgesamt seinen nur rund 200 Quadratmeter Wiese verbrannt. Der Löscheinsatz dauerte bis 15.15 Uhr. Man habe zwei Fahrspuren und die Ausfahrt sperren müssen, was zu den Behinderungen geführt habe, so die Beamten.

Der Lkw konnte seine Fahrt, trotz des Brandes auf der Landefläche fortsetzen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Die Feuerwehren aus Appenweier, Offenburg und Achern waren im Einsatz, um die Brände zu löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Brände an der A5 bei Achern häufen sich

Bereits am Dienstagmorgen war es auf der A5 zwischen Appenweier und Achern zu einem Flächenbrand gekommen. Aus unbekannten Gründen hatte sich ein Wiese entzündet. Auch in diesem Fall kam und es Verkehrsbehinderungen.