Achern: 80-jähriger Radfahrer tödlich verunglückt

Ein Senior wurde am Mittwoch von einer Autofahrerin mit seinem Fahrrad übersehen. Im Krankenhaus erlag der Mann seinen Verletzungen.

Ein 80-jähriger Radfahrer ist nach einem Verkehrsunfall in Achern im Krankenhaus verstorben.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Kirchstraße. Eine 57-jährige Autofahrerin hatte ihren Wagen zum Parken am rechten Fahrbahnrand abgestellt, als sie beim Aussteigen den heranfahrenden Mann übersah. Der 80-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen, die ihm letztlich das Leben kosteten.