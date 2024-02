Pkw überschlägt sich auf A5 bei Achern nach Zusammenstoß

Zwei Pkw sind auf der BAB5 im Bereich Achern miteinander kollidiert und eines der Fahrzeuge hat sich überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei niemand schwerer verletzt.

Einsatzkräfte waren vor Ort

Bei einem Fahrstreifenwechsel in Höhe des Parkplatzes Feldmatt kam es zur Kollision der zwei Autos. Daraufhin überschlug sich einer der Wagen. An den beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Mit der Schutzplanke zusammen wird der Sachschaden auf ungefähr 100.000 Euro geschätzt. Ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehr Bühl waren ebenfalls am Unfallort im Einsatz.

Da am Unfall weitere, bislang unbekannte Fahrzeuglenker beteiligt sein könnten, bittet die Polizei um Hinweisen.