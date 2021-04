Warum der Adlerplatz für Achern so wichtig ist

Adlerplatz, Gasthaus und Märkte gehören seit Jahrhunderten zum Mittelpunkt der Stadt. Als erster Adlerwirt wird 1637 ein Jakob Armbruster in Dokumenten genannt. Seine Blütezeit erlebte das Hotel Adler mit den schmucken Türmchen gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, nachdem Adolf Krug 1885 das Anwesen erwarb und zum ersten Haus am Platze führte. Nach dem Einzug der französischen Besatzer vernichtete am Morgen des 23. April 1945 ein verhängnisvoller Brand das Hotel und besiegelte sein Schicksal. Der „Adler“ war nicht nur Gasthaus und Bürgerstube, seit frühester Zeit war er auch ein Ort, an dem sich die Bürger der Stadt trafen, um Recht zu sprechen. So tagte hier nach Unterlagen des Stadtarchivs ein dreifaches Gericht, so das Gericht der Waldgenossenschaft mit Sitz in Großweier. Daneben war der Platz vor dem Adler auch Rechtstätte für das Landgericht Achern sowie das Gericht der Zwölfer, womit die „Vorsteherschaft von Nieder-Achern“ mit dem Heimbürgen (Bürgermeister), dem Gerichtsschreiber und den Bauernzwölfern gemeint ist.