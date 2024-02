Im psychischen Ausnahmezustand Polizeieinsatz in Achern ausgelöst

Ein Mann hat am Dienstag in Achern einen Polizeieinsatz ausgelöst. Er befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und hatte mehrere Häuser betreten.

Ein 40-Jähriger hat am Dienstag in der Hanauer Straße in Achern einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand.

Auch ein Polizeihund kam zum Einsatz

Der Verdächtige hatte zuvor an mehreren Häusern geklingelt und diese auch betreten, weshalb die Polizei von den Bewohnern zu Hilfe gerufen wurde. Beim Eintreffen befand sich der Mann augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er verweigerte jede Kooperation und versuchte immer wieder in vorbeifahrende Autos hineinzulaufen, weswegen er vorläufig festgenommen wurde. Da er sich weiterhin gegen den Festnahmeversuch wehrte, kam ein Diensthund zum Einsatz. Hierbei wurde der 40-Jährige verletzt.