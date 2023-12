Unfall in Achern: Mann nennt Hase als Grund für Vollbremsung

Eine 18-Jährige ist in der Nacht zum Freitag in Achern mit einem vor ihr fahrenden Auto zusammengeprallt. Zuvor soll ein Tier im Spiel gewesen sein.

Zwei Autos sind in der Nacht zum Freitag in Achern zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 18-Jährige gegen 0.30 Uhr im Stadtteil Gamshurst auf das Fahrzeug eines 23-Jährigen auf.

Schaden an beiden Autos

Zuvor soll der 23-Jährige eine Vollbremsung eingelegt haben. Der Grund dafür sei laut seinen Angaben ein Hase gewesen. Das Tier habe plötzlich die Straße überquert.

Die 18-Jährige reagierte der Polizei zufolge zu spät auf das Bremsmanöver. Anschließend kam es zu einem Totalschaden an ihrem Auto. Insgesamt entstand an beiden Autos ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro.