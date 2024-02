Unfall auf B3 in Achern: Metallstange kracht auf Auto

Ein Lastwagen hat am Mittwoch in Achern einen schweren Gegenstand verloren. Der Leidtragende: ein 20-jähriger Autofahrer. Er blieb allerdings unverletzt.

Eine Metallstange ist am Mittwoch in Achern von einem Lastwagen auf das Auto eines 20-Jährigen gefallen. Wie die Polizei mitteilte, war der unbekannte Fahrer des Lastwagen auf der B3 von Sasbach kommend in Richtung Kreisverkehr Achern unterwegs.

Gegen 12 Uhr soll er die Stange verloren haben. Der 20-Jährige konnte ihr nicht mehr ausweichen. Anschließend fuhr der Lastwagen ohne anzuhalten weiter.

Polizei sucht Zeugen

Am Auto des 20-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Verletzte gab es keine.

Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer (0 78 41) 7 06 60 zu melden.