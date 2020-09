Achern bekommt schnelles Internet für rund acht Millionen Euro

Der Breitbandausbau in Achern kommt voran. Rund acht Millionen Euro wollen die Stadt, die Breitband Ortenau, Bund und Land in den kommenden Jahren in die Glasfaseranbindung bislang unterversorgter Bereiche investieren. Mit der Übergabe eines entsprechenden Förderbescheides über rund eine Million Euro Bundesmittel fiel jetzt so etwas wie ein offizieller Startschuss für diese Maßnahmen.

Laut einer Pressemitteilung des Kreises sollen unterversorgte Schulen an das Glasfasernetz angeschlossen werden und danach mit Bandbreiten von bis zu einem Gigabit angebunden sein. Zudem bekommen bisher unterversorgte Gebäude Glasfaserzugänge bis ins Haus gelegt.

Arbeiten sollen 2022 abgeschlossen sein

Dies betrifft Adressen in den Außenbereichen Gamshurst Nord, Ziegelhütte und Litzloch, Fautenbach Weststraße und Turnierstraße, Sasbachried Malghurst, Großweier im Bereich Hesselbach Nord und Richtung Rasthof sowie in Oberachern im Bereich Fabrikstraße. Die Arbeiten sollen bereits im kommenden Jahr beginnen und 2022 abgeschlossen sein.