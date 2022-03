Fußball und Rassismus: SC Freiburg-Präsident zu Besuch bei Acherner Schülern

Dass der Termin mit dem Präsidenten des SC Freiburg Eberhard Fugmann zu einem Gespräch mit Schülern über Fußball und Rassismus einen Tag nach dem Länderspiel des deutschen Teams gegen die Niederlande mit drei Spielern seines Vereins stattgefunden hat, war reiner Zufall.

Doch das Zusammensein des Präsidenten mit Neuntklässlern des Gymnasiums Achern und Oberbürgermeister Klaus Muttach (CDU) im „Café 58“ in Nachbarschaft zum neuen Julius-Hirsch-Platz hätte nicht besser terminiert sein können.

Zumal jener in Auschwitz ermordete Nationalspieler Julius Hirsch fast genau vor 100 Jahren als erster deutscher Fußballer gleich vier Tore gegen die Niederländer schoss und damit in die Annalen des Fußballs einging.

Deutliches Zeichen gegen Rassismus

Dieser legendäre Stürmer des Karlsruher FV wurde vor 130 Jahren in der Acherner Illenau geboren, in Kürze wird die Stadt in Erinnerung an ihn auf den Illenau Wiesen einen Platz einweihen.

Und damit ein deutliches Zeichen gegen Rassismus, Hass und Fremdenfeindlichkeit setzen. Das will auch die Ausstellung über jüdische Stars im deutschen Sport bis 1933 und danach, die im Beisein des SC Präsidenten eröffnet wurde.

„Fußball und Rassismus – Fußball gegen Rassismus“ so lautete das Thema dieser Unterrichtsstunde des Lehrers Johannes Börsig und Direktors Fabian Sauter-Servaes mit dem Präsidenten eines Vereins, der in der Bundesliga ganz oben mitspielt und ein begeisterndes Team auf dem Rasen eines neuen Stadions hat.

„Wir wollen zeigen, dass der SC mehr ist als nur Fußball“, sagte Fugmann im Blick auf soziale Projekte, die der Verein in der Stadt fördert.

Doch der Präsident stellte auch fest: „Wir sind nicht das Paradies auf Erden.“ Dabei erinnerte er an das kürzliche Spiel der zweiten Mannschaft des SC gegen Kaiserslautern, nach dessen Abpfiff es zwischen Ultras beider Vereine zu handgreiflichen Auseinandersetzungen kam.

Davon distanzierte sich der Präsident mehr als deutlich und betonte, dass es bei solchen Dingen wie bei rassistischen Entgleisungen im Stadion eine „Null-Toleranz“ gebe.

Er erinnerte auch an einen antisemitischen Vorfall im Länderspiel Deutschland gegen Israel in Hoffenheim vor wenigen Tagen, als von einem Zuschauer offensichtlich der „Hitlergruß“ gezeigt wurde.

„Unsere Stadionkultur darf sich nicht so entwickeln, dass wir auf einem Auge blind sind“, meinte Fugmann und betonte, wie wichtig es sei, dass sich die Vereine klar positionieren. „Beim SC Freiburg dulden wir keine rassistischen Vorfälle, wir gehen konsequent dagegen vor.“

Intensive Fan-Sozialarbeit

Konkret werde dies mit einer intensiven Fan-Sozialarbeit und professionellen Personen angegangen und umgesetzt, denn der SC sei ein Verein, der die Menschenrechte achte und sich dafür auch in vielen sozialen Projekten einsetze.

Besonders erwähnte der Präsident die in ganz Deutschland viel beachtete und erfolgreiche Freiburger Fußballschule, in der Kinder unterschiedlichster Herkunftsländer im fairen Spiel mit dem Ball das soziale Miteinander lernen. Diese würde auch die Profimannschaft auf dem Platz und im Privatleben vorleben und dieser Teamgeist sei es auch, der jedwede Form von Rassismus ins Abseits stelle.

„Die Stärke der Profimannschaft ist, dass die Spieler sich ganz hervorragend verstehen“. Offen, tolerant und fair seien aber auch die Bürger in der multikulturellen Universitätsstadt Freiburg und die vielen tollen Fans, die „Fußball pur“ und viel Spaß bei vielen Toren des SC wollen. Ob die Tore in der nächsten Saison in der Champions League fallen, bezweifelte der Präsident, aber zwei Wünsche hat er: Europa-League und Pokalfinale in Berlin.