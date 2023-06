Achern feiert wieder ein Stadtfest und lässt es diesmal richtig krachen

In Achern steigt Mitte Juli wieder das Stadtfest. Grund zum Feiern gibt es gleich dreifach. Was am 15. und 16. Juli auf der Partymeile in der Innenstadt geboten wird.

Freieis für Kinder, Bierseidel für Erwachsene, Spaß für alle: Das „Fest der Feste“ in Achern hat für alle Altersgruppen und für jeden Geschmack einiges zu bieten, wenn die Stadt und die Stadtteile am 15. und 16. Juli das 16. Acherner Stadtfest feiern und dazu gleich mehrere Gründe haben.

Zum einen wird nach Corona die Tradition der Stadtfeste seit 1991 fortgesetzt. Zum anderen feiert die Stadt nach der Kommunalreform 1973 ein halbes Jahrhundert Gesamtstadt, was zum Fest mit einem eigens kreierten und käuflich erwerbbaren Jubiläums-Bierseidel mit den Wappen Acherns und der Stadtteile sichtbar wird. Darauf verwiesen Oberbürgermeister Klaus Muttach (CDU) und der Festorganisator Hans-Peter Vollet, Leiter des Fachbereichs Soziales, Kultur und Sport, bei der Vorstellung des Programms.

„Für uns war es keine Frage, dass wir nach Corona wieder ein Stadtfest machen“, so Muttach. „Das Leben soll ja wieder normal laufen und die Bürger sollen ihre Freude haben.“ Da aller guten Dinge drei sind, wird beim Stadtfest ein drittes Fest gefeiert: Der neue Rathaus- und Marktplatz wird eingeweiht.

Freibier für die Erwachsenen, Freieis für die Jugend

Vor der Eröffnung des Stadtfestes findet am Samstag, 15. Juli, um 15 Uhr ein Empfang mit geladenen Gästen, aktuellen und ehemaligen Mandatsträgern in der Stadt statt. Die Festrede hält der Alterspräsident des 20. Deutschen Bundestages, Wolfgang Schäuble (CDU). Danach wird Klaus Muttach um 16 Uhr vor der Hauptbühne auf dem Rathausplatz gleich mehrere Fässer Bier anzapfen, damit das Freibier nach dem bierseligen Ruf „Ozapt isch“ zügig für die Erwachsenen läuft. Für die Kinder und Jugendliche gibt es Gutscheine für Freieis.

Sehr dankbar ist Muttach, dass der neue Rathaus- und Marktplatz auch seinen kirchlichen Segen während eines ökumenischen Familiengottesdiensts am Sonntag, 16. Juli, um 10 Uhr zum Thema „Feel the Spirit“ erhält, den die katholische und evangelische Kirchengemeinde und die Josua Christengemeinde mit den Besuchern feiern. Danach beginnt ab 11 Uhr das kunterbunte Festtreiben mit Sport, Musik, Kultur und Kulinarik und endet am Sonntag um 22 Uhr.

Die jüngeren Festgäste haben auf dem Marktplatz einen Vergnügungspark mit Ketten- und Kinderkarussell, Eisenbahn, und Spielmobil, der Süwag-Energiegarten hält Mitmach-Aktionen bereit. Der Verein „Achern Miteinander“ ist mit einem Mobilitätsparcours dabei. Motorsport-Rennen können Interessierte in Simulatoren des MSC Hornisgrinde erleben.

Neuer Festplatz in Achern

Seit 1997 ist Hans-Peter Vollet der „Festwirt“ des Stadtfestes, bei ihm laufen zum letzten Mal vor der Pensionierung alle Fäden zusammen. Er koordiniert das Programm an den fünf Bühnen und entlang der 65 bis 70 Stände der Festmeile vom Adlerplatz über den Rathaus- und Marktplatz bis in die Oberstadt. Dieser Bereich ist neu als Festplatz.

Auf der Wiese beim Abenteuerspielplatzes gibt es am Samstag ab 11 Uhr ein Fußballturnier der Bananenflanke Ortenau. Am Sonntag ist von 13 bis 18 Uhr eine Ausstellung von Feuerwehr-Oldtimern anlässlich der Rallye „Nostalgie in Rot“. Am Sonntag findet von 11 bis 18 Uhr ab dem Stadtcafé bis in die Oberstadt ein Floh,- Trödel- und Kunsthandwerkermarkt statt.

„Es gab keine Probleme, Vereine und Stände für das Stadtfest zu finden“, so Vollet, mit Blick auf viele Stammkunden unter den Anbietern und Vereinen aus sieben von neun Stadtteilen. Neben den beiden großen Bühnen vor dem Rathaus und der Jugendbühne auf der Hauptstraße beim Adlerplatz wird es beim Gasthaus Ratskeller, beim Dayflex und an der Einmündung der Hauptstraße in die Allerheiligenstraße kleinere Bühnen geben, auf denen musikalisch keine Wünsche offen bleiben.

Bekannte Bands wie die Partyband Stix’n Stones, die Bigband Perplex, die Kultband Catfish, die Liveband Fox Devils Wild, der italienische Sänger Gianni Baratta und mehrere Jugendbands und DJs sorgen für Musik am laufenden Band und in allen Variationen.