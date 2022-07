Auf dem Weg zur Nordtangente ist ein weiterer Schritt getan: Nach dem Ausschuss für Umwelt und Technik des Kreistags hat jetzt auch der Acherner Gemeinderat dem Millionenprojekt zugestimmt.

Ob auch der Gemeinderat Sasbach und der Kreistag der Vereinbarung für die Erschließungsstraße des künftigen neuen Acherner Krankenhauses zustimmen, entscheidet sich in deren Sitzungen am 18. und 19. Juli.

Wie viel davon abhängt, betonte Oberbürgermeister Klaus Muttach (CDU) am Montag noch einmal vor dem Acherner Rat: „Ohne Tangente kommt das Krankenhaus nicht. Die Tangente ist die einzige Sollbruchstelle, an der das Projekt Klinik noch scheitern kann.“ Dass zumindest in Achern alle Hände zur Zustimmung in die Höhe gingen, sei „ein sehr schönes Bild für mich“, kommentierte Muttach. Im Kreistagsausschuss hatte es vergangenen Donnerstag drei Enthaltungen gegeben.

Salomonische Lösung der Kostenaufteilung

Die Kostenaufteilung, auf die man sich jetzt geeinigt hat, sei „eine salomonische Lösung, die jeder leisten kann“, sagte Karl Früh für die CDU-Fraktion. Für den Fall, dass sich die Gremien für eine Brücke zur Überquerung der Bahngleise entscheiden, wird von Baukosten in Höhe von 30 Millionen Euro ausgegangen, deutlich mehr wäre es für eine Variante mit Unterführung.

Die beiden Kommunen steuern zusammen 16 Prozent dieser Kosten bei, aufgeteilt zwischen Achern und Sasbach im Verhältnis 60:40. Dieser Lösung war, wie ebenfalls berichtet, ein monatelanger Streit um die Aufteilung der Kosten vorausgegangen.

Er sei, so warf Markus Singrün (SPD) ein, nicht sicher, ob der Sasbacher Rat ähnlich einhellig abstimmen werde wie Achern, oder ob die Kosten im Fall einer Bahnunterführung nicht zu große Dimensionen für die Gemeinde annähmen.

Trotz Zustimmung seiner Fraktion dürfe man, so Thomas Kohler (Freie Wähler) nicht vergessen, welchen Eingriff die Straße bedeute: „Die Leute, die angrenzend wohnen, äußern ihre Bedenken. Gut, dass wir in einem Land leben, in dem man das auch tun kann.“

„Die Nordtangente ist für die Erschließung des Krankenhauses unerlässlich – nur deshalb bringen wir das Opfer und stimmen zu“, so Manfred Nock für die ABL-Fraktion. Problematisch seien unter anderem der Verbrauch freier Flächen und der zu erwartende Verkehrslärm.

Ähnlich argumentierte Martin Siffling (Grüne), der anregte, die Flächen nicht mehr benötigter Straßenteile, die zurückgebaut werden sollen, an die anliegenden Landwirte zurückzugeben.