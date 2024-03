Beamte haben am Mittwoch eine E-Scooter-Fahrerin beobachtet, die während der Fahrt ihr Handy benutzte. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Eine junge E-Scooter-Fahrerin hat am Mittwoch gegen 21.15 Uhr während dem Fahren ihr Smartphone benutzt und wurde dabei von Beamten in der Klara-Reimann-Straße in Achern beobachtet.

Fahrerin räumt den Verstoß ein

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Fahrerin von den Beamten kontrolliert und räumte den Verstoß ein. Ein Elternteil der 14-Jährigen wurde im Anschluss telefonisch informiert.

Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.