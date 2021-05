Nach Streit um Testpflicht in Acherner Kitas: Der Ball liegt bei den Elternvertretern

Nach den Protesten gegen verpflichtende Corona-Tests für Kindergartenkinder in Achern fragt die Stadt jetzt die Vorsitzenden der Elternbeiräte nach ihrer Meinung.

Die Wogen sind wohl noch nicht ganz geglättet, der größte Wellengang in Sachen Tests für Kindergartenkinder scheint aber vorbei.

Die angekündigte Testpflicht in Acherner Kindertagesstätten hatte für tagelangen Gesprächsstoff und unzählige Wortmeldungen gesorgt und war schließlich gekippt worden.

Jetzt gibt es in Achern im Regelbetrieb freiwillige Tests für zu Hause – so wie auch in vielen anderen Kommunen.