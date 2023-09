Achern – Körperverletzung nach Verkehrsstreitigkeiten

Nachdem ein älterer Mann eine junge Frau in Achern anschrie, sind ihr weitere unbeteiligte Personen zur Hilfe geeilt. Dabei wurde der Mann leicht verletzt.

Bei Verkehrsstreitigkeiten ist es am Dienstagnachmittag in der Kapellenstraße in Achern zu mehreren leichten Körperverletzungen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei ein Mann leicht verletzt.

Gegen 14.30 Uhr hat ein älterer Mann in der Kapellenstraße die Fahrzeugtür einer 26-jährigen Pkw-Fahrerin aufgerissen und diese angeschrien. Eine unbeteiligte Frau, die den Senior daraufhin ansprach, soll er versucht haben auf die Hand zu schlagen.

Verhalten des Seniors ruft mehrere Unbeteiligte hinzu

Der hinzukommende Bruder dieser unbeteiligten Frau soll daraufhin den Mann gegen die Brust gestoßen haben, wodurch dieser zu Boden fiel.

Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen wegen Körperverletzung und versuchter Körperverletzung eingeleitet.