Ein 81-Jähriger hat am Dienstag in Achern einen Verkehrsunfall verursacht, als er ein weiteres bereits im Kreisverkehr befindliches Fahrzeug nicht beachtete.

Ein Verkehrsunfall hat am Dienstag in der Allerheiligenstraße in Achern für Aufsehen gesorgt, als ein 81-jähriger Autofahrer gegen 12 Uhr von der Hauptstraße in den Kreisverkehr Allerheiligenstraße/ Martinstraße fuhr und dabei einen sich bereits im Kreisverkehr befindenden 56-jährigen Autofahrer nicht beachtete.

Beide Fahrer leicht verletzt

Wie die Polizei mitteilte, kam es dadurch zur Kollision der Fahrzeuge, wobei beide Beteiligten leicht verletzt wurden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.