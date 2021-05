Test- und Maskengegner in Achern lassen ihrer Kinder zu Hause

Als die Maskenpflicht an Grundschulen kam, waren viele Eltern froh. Andere demonstrierten und wehrten sich dagegen. Ähnlich ist es mit der Testpflicht für Grundschüler zweimal pro Woche.

Die allermeisten machen mit, einige protestieren dagegen. Beide Maßnahmen haben jeweils einen kleinen Teil der Eltern dazu bewogen, ihre Kinder nicht mehr in die Schule zu schicken. Sie werden nun per Fernunterricht auf dem Laufenden gehalten.

„Zu Protesten von Eltern gegen die Maskenpflicht an Grundschulen kam es vor der Antoniusschule in Oberachern am 22. März mit 25 Personen”, berichtet Guido Kühn vom Polizeirevier Achern/Oberkirch. Am 1. Mai versammelten sich Eltern mit der Botschaft „Nein zur Testpflicht für Kinder“ im Acherner Stadtgarten und auch in Lauf wurde dagegen bereits öffentlich protestiert. Tatsächlich werden Maskenpflicht und Testpflicht an den Grundschulen aber von den meisten Elternhäusern ohne Vorbehalte umgesetzt. Die Corona-Selbsttests machen die Familien überwiegend zu Hause.