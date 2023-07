Betrunkener verletzt zwei Polizisten bei Festnahme in Achern

Ein alkoholisierter 32-Jähriger hat am Dienstagnachmittag in Achern randaliert. Er beleidigte die Polizisten und leistete körperlichen Widerstand.

Eine randalierende Person wurde am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr in der Straße „Am Achernsee“ in Achern gemeldet. Wie die Polizei mitteilte, widersetzte sich der sehr aggressive Mann zunächst einer polizeilichen Personenkontrolle am Rasthof Achern.

Der 32-Jährige beleidigte zudem die hinzugezogenen Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch und forderte diese zum Kampf auf. Auch bei der anschließenden Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand.

Der alkoholisierte 32-Jährige biss einen Polizisten in den Arm

Der alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Mann verletzte einen Polizeibeamten durch Beißen in den Arm. Dem massiven Widerstand leistenden Kampfsportler mussten Hand- und Fußschließen angebracht werden.

Ein Polizeihund war im Einsatz. Ein weiterer Beamter verletzte sich bei der Ingewahrsamnahme des 32-Jährigen an der Hand. Nun erwarten ihn mehrere Anzeigen.