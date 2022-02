Achern-Oberachern bekommt einen Bürgerpark auf dem Lott-Areal

Inmitten des Acherner Stadtteils Oberachern soll im Frühjahr 2023 der Platz entstehen. Das Projekt kostet 244.000 Euro. Was alles geplant ist – und worauf die Stadträte verzichten müssen.

Acherns größter Stadtteil ist bekannt für seine grüne Umgebung mit Naherholungsgebieten wie dem Waldsee, dem Bienenbuckel und dem Oberacherner Wald. Jetzt bekommt der Stadtteil einen kleinen öffentlichen Park mitten im Ort.

Achern lässt ihn für geschätzte 244.000 Euro auf dem Lott-Areal direkt an der Oberacherner Straße einrichten. Sie hat dafür die Zusage für einen Zuschuss von 122.000 Euro aus dem Förderprogramm Leader der EU. Die Verwirklichung ist im Herbst geplant, die Bepflanzung im Frühjahr 2023.

„Wir wollten das bieten. Es ist eine schöne Bereicherung für Oberachern”, sagt Oberbürgermeister Klaus Muttach. Die Stadtverwaltung habe die Chance ergriffen, ein Stück des ehemaligen Fabrikgeländes als öffentliche Grünfläche zu nutzen. Sie wird 825 Quadratmeter groß sein, knapp 30 Meter lang und 30 Meter breit werden und direkt an das bebaute Grundstück Oberacherner Straße 53 anschließen. Schräg gegenüber befindet sich ein Lebensmittelmarkt.

Bürgerpark soll eine Spielfläche bekommen

Das Konzept des Bürgerparks stammt von Jürgen Rohrer, Garten- und Landschaftsbau-Techniker und Mitarbeiter des Fachgebiets Tiefbau im Acherner Rathaus. Direkt am Gehweg der Durchgangsstraße sollen drei Bäume gepflanzt und Fahrradparkplätze mit Bügeln angelegt werden. Dahinter werden neun Bäume ein beschattetes Quadrat mit Sitzbänken bilden. Außerdem sind geplant: ein um das Quadrat angelegter Pflasterweg, Rasenflächen sowie eine Sandfläche mit Spielgeräten und drei weitere Bäume an der Bachmauer des Mühlbachs.

In den geschätzten Kosten von 244.000 Euro seien auch Planungskosten enthalten, erklärt Jürgen Rohrer. Nach seinem Entwurf erstellt ein Ingenieurbüro die Werkplanung mit den Details. Wichtig sei, dass die Bäume dem Klimawandel trotzen können. Nicht vorgesehen sei ein Brunnen oder eine andere Wasserquelle zum Spielen, wie sich Stadträte aus Oberachern es gewünscht hatten. Das liege vor allem daran, dass das vorbei fließende Wasser des Mühlbachs keine Trinkwasserqualität habe.

Unter der Bezeichnung Quartiersplatz tauchte in den Plänen für die Neubebauung des Lott-Areals von Anfang an eine öffentliche Grünfläche auf. Sie sollte ursprünglich mitten im Neubaugebiet liegen. Im Lauf des Bebauungsplanverfahrens rückte sie an die Oberacherner Straße auf die Höhe des alten Turbinenhauses.

Als Bürgerpark wird die Grünanlage wohl bezeichnet, weil sie allen Bürgern aller Generationen offen stehen wird. Der Name passt nicht zuletzt zum urbanen (städtischen) Teil des Neubaugebiets auf dem ehemaligen Fabrikgelände. Gleich im Anschluss an den Bürgerpark können entlang der Oberacherner Straße fünf Neubauten mit jeweils drei Vollgeschossen entstehen.

Sicht auf künftigen Bürgerpark wird noch von Tor und Mauern versperrt

Noch braucht der Oberacherner viel Fantasie, sich diesen Bürgerpark vorzustellen. Die Sicht auf den vorgesehenen Platz wird noch von einer Mauer mit aufgesetztem Zaun und einem großen Blechtor versperrt. Dahinter gibt es derzeit nackte Erde, einen mit weißer Folie abgedeckten Materialberg und einen Bauzaun. Er markiert die Stelle, an der eine Brücke über dem Mühlbach war und auch wieder eine entstehen soll. Die bisherige Brückenplatte liegt aktuell neben dem tosenden Wasser des Mühlbachs, das an dieser Stelle ein Gefälle hinabstürzt. Grob ist der Bürgerpark dort vorgesehen, wo sich bis 2011 der Altpapierhof der Pappfabrik Lott befand.

Das Netto-Bauland auf dem Lott-Areal umfasst laut Bebauungsplan 17.285 Quadratmeter. Mit Gebäuden bebaut werden darf davon eine Fläche von rund 7.000 Quadratmetern. Bauunternehmer Armin Ossola aus Waldulm, der die alte Fabrik Ende 2014 ersteigerte und das Gebiet mit entwickelte, lässt aktuell noch letzte Erschließungsarbeiten ausführen.