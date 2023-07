Leicht verletzt: 74-jähriger Radfahrer in Achern angefahren

Ein 48-jähriger Autofahrer hat am Dienstag einen Fahrradfahrer in Achern erfasst. Der 74-Jährige wollte gerade die Fußgängerampel überqueren.

Ein 74-jähriger Fahrradfahrer wurde am Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr in der Hauptstraße in Achern von einem 48-jährigen Autofahrer erfasst. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann beim Zusammenstoß gerade die Fußgängerampel auf Höhe einer dortigen Bäckerei überqueren.

Einsatzkräfte brachten den Mann ins Klinikum Achern

Durch den Aufprall verletzte sich der Senior leicht. Einsatzkräfte brachten ihn mit dem Rettungswagen in das Klinikum nach Achern. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 150 Euro.