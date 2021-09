„Niemals Bohrungen auf Stadtgebiet“

Achern sagt kategorisch Nein zur Lithium-Erkundung

Erdbeben in Straßburg, Risse in Gebäuden der Stadt Staufen: Geothermie-Projekte sind nicht gerade beliebt bei den Bürgern am Oberrhein. Das betrifft nun auch die Suche nach Lithium, wie das Beispiel der Stadt Achern zeigt.