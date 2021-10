Achern: Schnelle Entwarnung nach Gasgeruch

Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben nach einem Großeinsatz wegen Gasgerüchen in Achern, Entwarnung gegeben. Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, war das Gas am Montagmorgen am deutlichsten im Bereich eines Lebensmitteldiscounters in der Fautenbacher Straße wahrnehmbar.

Gegen 8.50 Uhr alarmierten Mitarbeiter die Polizei, woraufhin der Markt geräumt wurde und die Kunden den Supermarkt unverzüglich verlassen mussten. Zwei weitere Geschäfte wurden ebenfalls kurzzeitig und vorsorglich für Überprüfungen geräumt.

Das Gas war im gesamten Gebiet der Güterhallenstraße wahrnehmbar

Wie sich durch den Einsatz mehrerer Streifen herausstellte, war im gesamten Gebiet um die Güterhallenstraße vereinzelt Gas zu riechen. Messungen der Feuerwehr ergaben unterdessen keinen Grund zur Besorgnis. Außerdem war der Betreiber des Gasnetzes zur Erforschung der Ursache ebenfalls im Einsatz.

Glücklicherweise wurden keine Auffälligkeiten an den Leitungen festgestellt. Wegen der Einsatzmaßnahmen kam es zu weiterhin zu kurzzeitigen Sperrungen im Bereich der Güterhallenstraße. Die letztliche Ursache für den Gasgeruch waren abschließend nicht zu ermitteln.