Unbekannter überfällt und beklaut Seniorin in ihrer Wohnung in Achern

Ein Unbekannter hat eine Seniorin in ihrer Wohnung in Achern überfallen und Schmuck sowie eine Bankkarte entwendet. Die Polizei ermittelt.

Eine Seniorin hat am Freitagmorgen gegen 5 Uhr bei der Polizei in Achern gemeldet, in ihrer Wohnung überfallen worden zu sein.

Nach Angaben der Polizei habe ein Unbekannter Schmuck und eine Bankkarte entwendet und die Seniorin dazu genötigt, die dazugehörende Geheimzahl zu nennen.

Polizei stellt eingeschlagenes Kellerfenster fest

Als die Polizei das Wohnwesen der Seniorin durchsuchten, konnte ein eingeschlagenes Kellerfenster sichergestellt werden. Die Suche im Haus hingegen verlief ohne Ergreifung eines Täters. Die Aufklärung des genauen Tatgeschehens wird ermittelt.