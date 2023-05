Diebe haben auf einem Autobahnparkplatz in Achern zwischen Montag und Dienstag 700 Liter aus dem Tank eines Lastwagens abgezapft. Die Polizei ermittelt.

Zu einem Dieseldiebstahl ist es auf dem Autobahnparkplatz „Brachfeld“ in Achern gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall zwischen 12 Uhr am Montag und 8 Uhr am Dienstag.

Die Unbekannten öffneten unbemerkt den Tank eines Lastwagens. Anschließend zapften sie daraus etwa 700 Liter Diesel ab.

Inzwischen haben die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Dieben liegen laut der Polizei bislang nicht vor.