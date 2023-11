Ein 64-Jähriger kollidiert am Montag mit einem anderen Auto. Die Polizei stellt 0,4 Promille Alkohol in seinem Blut fest.

Alkohol am Steuer

In Achern kollidierte am Montag, kurz von 18 Uhr, ein alkoholisierter Autofahrer mit einem weiteren Pkw in einem Kreisverkehr.

Unfallverursacher hatte 0,4 Promille Alkohol im Blut

Ein 45-Jähriger fuhr ordnungsgemäß im Kreisverkehr, als der 64-jährige Unfallverursacher mit ihm kollidierte. Bei dem 64-Jährigen wurden 0,4 Promille Alkohol festgestellt. Die Polizei nahm den Führerschein ab.

Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von ungefähr 10.000 Euro.