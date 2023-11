59-jähriger Autofahrer fährt 85-jährige Fußgängerin in Achern an

Ein 59-jähriger Fahrer hat am Sonntag eine 85-jährige Fußgängerin in Achern angefahren und schwer verletzt. Der Mann war alkoholisiert unterwegs.

Ein 59-jähriger Autofahrer hat am späten Sonntagnachmittag eine 85-jährige Fußgängerin bei einem Fußgängerüberweg in der Sasbacher Straße in Achern angefahren und schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei brachten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes die 85-Jährige in das Ortenau Klinikum Offenbach, wo sie behandelt wurde. Eine Lebensgefahr bestehe nicht.

59-Jähriger alkoholisiert unterwegs

Ein Alkoholtest des 59-Jährigen bestätigte den Verdacht der Polizei und indizierte eine Alkoholisierung des Mannes. An dem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Den Autofahrer erwartet eine Verkehrsunfallanzeige