Eine 32-jährige Autofahrerin hat am Dienstagmorgen einen Unfall verursacht. Ein 65-jähriger Fahrradfahrer musste plötzlich bremsen und stürzte.

Ein 65-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Achern leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, war eine 31-jährige Autofahrerin gegen 10 Uhr auf der Fautenbacher Straße unterwegs und missachtete beim Abbiegen in die Güterhallenstraße die Vorfahrt des Radfahrers.

Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus

Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Radfahrer stark ab und stürzte infolge des Bremsvorgangs über den Fahrradlenker. Einsatzkräfte brachten ihn zur weiteren Versorgung in das Krankenhaus nach Achern.