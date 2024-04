Frau verursacht Verkehrsunfall in Achern nach missachteter Vorfahrt

Am Montagabend sind zwei Pkws in Achern miteinander kollidiert, nachdem eine der Fahrerinnen die Vorfahrtsregeln missachtet hat. Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht.

Eine 21-jährige BMW-Fahrerin hat einen Verkehrsunfall am Montag, 8. April, verursacht, indem sie mutmaßlich die Vorfahrtsregelung in der Pappelallee, Kreuzung Illenauer Allee in Richtung der Karl-Hergt-Straße in Achern, missachtet hat.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg kam es im Kreuzungsbereich gegen 20 Uhr zu einer Kollision mit einer auf der Vorfahrtsstraße fahrenden 42-jährigen Pkw-Lenkerin.

20.000 Euro Schaden

Die 18-jährige Unfallverursacherin musste mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.