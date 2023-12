Verunfallter Fahrradfahrer in Achern: Beteiligter Autofahrer gesucht

Ein 25-jähriger Fahrradfahrer ist am vergangenen Dienstag aufgrund eines bislang unbekannten Autofahrers in Achern gestürzt und verletzt worden.

Wie am Sonntag zu Protokoll gebracht wurde, hat sich bereits am vergangenen Dienstag ein Unfall in Achern zwischen einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer und einem Fahrradfahrer ereignet. Wie die Polizei mitteilte, wird nun nach der unbekannten Person gesucht und um Zeugenhinweise gebeten.

Der Autofahrer beging anschließend Fahrerflucht

Laut den Schilderungen des 25-jährigen Velo-Lenkers soll er in der Sasbacher Straße von einem Autofahrer/ einer Autofahrerin überholt worden sein. Beim Wiedereinscheren des Autos kam der 25-Jährige nach eigenen Aussagen zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Zu einer Berührung der beiden Verkehrsteilnehmer sei es nicht gekommen.