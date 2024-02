Unbekannte haben zwischen 12 Uhr am Dienstag und 7.30 Uhr am Mittwoch in Achern zwei Werkzeugcontainer aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen sie auf einem Firmengelände in der Straße Heid zu.

Auch Gewächshaus betroffen

Dort klauten die Diebe Arbeitsmaschinen im Wert von rund 2.500 Euro. Außerdem verursachten sie an einem angrenzenden Gewächshaus einen Sachschaden von etwa 300 Euro.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 78 41) 7 06 60 zu melden.