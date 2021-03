Egal ob E-Bike oder Carsharing: In den nächsten Jahren möchte die Stadt Achern mehr in alternative Fortbewegungsmittel investieren und sich dafür mit anderen Kommunen vernetzen.

Raus aus der Bahn und ab auf das Elektrofahrrad – so lautet das Motto. Die Stadt Achern möchte mehr alternative Fortbewegungsmittel anbieten und sich so fit für eine klimaneutrale Zukunft machen. „Der Ausbau unserer Mobilitätsdrehscheiben muss in Gang kommen“, teilt Oberbürgermeister Klaus Muttach (CDU) mit.

Muttach kündigt unter anderem an, die Radwege der Stadt kontinuierlich ausbauen und diese um ein Beschilderungskonzept erweitern zu wollen. Dazu gibt es auch allen Anlass: Die kürzlich veröffentlichten Ergebnisse des Fahrradklima-Tests des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) sprechen für sich – Achern platzierte sich nur im Mittelfeld und bekam die Schulnote 3,95. In Sachen Radverkehr gibt es in der Stadt im Ortenaukreis demnach noch Nachholbedarf.

Neben den bereits bestehenden Mobilitätsangeboten, wie Ladestationen für Elektroautos, einem E-Bike-Verleih und Carsharing am Markt, will Oberbürgermeister Muttach nun weitere Knotenpunkte am Bahnhof und an der Illenau etablieren. Auch hier sollen die Bürger bald zwischen den verschiedenen Fortbewegungsmitteln umsteigen können.