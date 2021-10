Immobilienpreise gehen durch die Decke

Unter 400.000 Euro sind neue Wohnungen in Achern kaum noch zu bekommen

Wohnen in Achern und den Umlandgemeinden ist teuer. Das weiß jeder Mieter, das merken aber auch die Käufer. Eine neue Eigentumswohnung für drei Personen kostet von 400.000 Euro an aufwärts, in de kleineren Kommunen kaum weniger. Das hat vielerlei Gründe.