Acherner Corona-Jahrgang macht Abschluss - so laufen die Prüfungen

Für die Haupt- und Realschüler der Abschlussklassen sind es wichtige Wochen – die Prüfungen finden statt. Als Josefa Nesselbosch am Dienstagmittag gemeinsam mit ihren Freundinnen aus der Turnhalle der Sophie-von-Harder-Schule in Sasbach tritt, ist ihr die Erleichterung, die erste große Hürde geschafft zu haben, deutlich anzusehen.

„Ich hab es mir schwerer vorgestellt“, sagt die 14-Jährige. Während der Prüfung im Fach Deutsch habe sie unter anderem eine Erörterung über das Jugend-Buch „Der Sonne nach“ von Gabriele Clima schreiben müssen.

Auch Schulleiter Florian Bischkopf ist zuversichtlich, dass seine Schützlinge, die Deutschprüfung, aber auch die kommende Mathe-, Englisch- und Wahlpflichtprüfungen am Donnerstag beziehungsweise am Dienstag und Freitag in der kommenden Woche gut absolvieren werden.