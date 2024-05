Auf einer Staffelei im hinteren Teil des Bürgersaals steht ein mit schwarzem Stoff verhülltes Bild. Nach dem Ende der Ratssitzung am Montag treten Klaus Muttach und der Freiburger Künstler Thomas Kitzinger rechts und links daneben. Sie greifen das Tuch und lassen es langsam herabsinken. In einem lang gezogenen „Ah …“ entlädt sich die Spannung unter den Gemeinderäten, Ortsvorstehern und einigen aktiven sowie ehemaligen Mitarbeitern der Verwaltung.

Farbenfrohes Gemälde fällt sofort auf

Die Galerie aus Gemälden ehemaliger Stadtoberhäupter von Achern hat Zuwachs bekommen. Klaus Muttach (CDU), Oberbürgermeister von 2007 bis 2023 und Ehrenbürger, wurde im Auftrag der Stadt Achern in Öl verewigt. Mit aufrechter Haltung und einem Lächeln, das Zähne zeigt. Das blaue Sakko ist geöffnet, ebenso der oberste Knopf am weißen Hemd. Der Hintergrund des Bildnisses ist hellgelb, der schmale Rahmen schimmert golden. Sofort ist klar: Dieses Gemälde fällt auf in der Reihe der Männerporträts. Sie hatten bisher alle einen dunklen Hintergrund, waren überwiegend in grauen Tönen gemalt und mit breitem Goldrand gerahmt.

„Erst darf er regieren, dann wird er aufgehängt.“ Diesen Satz sagte Klaus Muttach selbst vor 16 Jahren, als das Porträt seines Vorgängers Reinhart Köstlin vorgestellt wurde. Aufhängen durfte das Bild Hausmeister Armin Stiefel, assistiert von seinem Bruder Dietmar Stiefel, dem inzwischen ebenfalls aus dem Amt geschiedenen langjährigen ersten Beigeordneten.

Künstler malte einst auch Winfried Rosenfelder

Wenn sein Bildnis künftig den Sitzungen des Gemeinderates beiwohne, dann geschehe das „wohlwollend und schweigend“, so Klaus Muttach. Es sei sein Wunsch gewesen, das Porträt noch vor der Kommunalwahl den Gemeinderäten vorzustellen, die ihn „immer gut beraten haben“. Oft werde gefragt, wie es ihm jetzt gehe. Er antworte dann: „Wie Christian Streich.“ Allerdings habe der langjährige Trainer des SC Freiburg 34.700 Gäste bei seiner Verabschiedung gehabt, bei ihm seien es 600 gewesen. Er sei sicher, dass Achern auch am Ende des frisch vom Regierungspräsidium Freiburg genehmigten Doppelhaushaltes 2024/25 im Kernhaushalt immer noch schuldenfrei sein werde: „Wetten, dass …?“ Kämmerer Rolf Schmiederer brauche dafür ein bisschen Druck.

Dass Thomas Kitzinger aus Freiburg damit beauftragt wurde, habe ihn gefreut. Er malte auch Winfried Rosenfelder, Stadtoberhaupt von 1963 bis 1991. Zuletzt schuf er Bildnisse von Freiburgs ehemaligen Oberbürgermeister Dieter Salomon. Und er malte den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts außer Dienst, Andreas Voßkuhle, sowie Regierungspräsident außer Dienst Sven von Ungern-Sternberg.

Mit Ölfarben auf einer ganz und gar glatten Aluminium-Dibond-Platte malt der 69-jährige Freiburger. Bei einem längeren Treffen mit Klaus Muttach habe er ihn als „zugänglich, spritzig und humorvoll“ kennengelernt. Er habe vieles über die Kommunalpolitik erfahren und viele Fotos von ihm in verschiedenen Anzügen und Haltungen gemacht. Aus einer Handvoll Fotos habe er dann das Porträt komponiert. Modellsitzen sei dafür nicht nötig gewesen. Zweimal habe Muttach sich Zwischenstände des Bildnisses angeschaut, für das er freie Hand bekommen habe. Aus der Reihe der anderen Bildnisse im Bürgersaal „kippt das Porträt etwas heraus“, so Kitzinger: „Das war auch beabsichtigt.“

Muttachs Nachfolger Manuel Tabor lobt Künstler

Klaus Muttach sei durch sein Wirken als Bürgermeister von Seelbach und als Oberbürgermeister von Achern zu einer wichtigen Person der Zeitgeschichte in der Ortenau geworden. Das sagte der Künstler bei der Vorstellung des Bildes. Charakteristische Züge ins Bild zu bringen, das gelinge durch den Malprozess. Er führe ihn zu dem Menschen, die sich hinter der Amtsrolle verberge. Muttach habe auf ihn „natürlich, nahbar und ohne jegliche Allüren“ gewirkt. Sein Blick sei freundlich, aber prüfend: „Ihm kann man nichts vormachen.“

„Sie haben ihn sehr treffend dargestellt“, sagte Muttachs Amtsnachfolger Manuel Tabor (CDU): „Es zeigt Klaus Muttach, wie er leibt und lebt, mit einem verschmitzten Blick und einem leichten Lächeln.“ Die Ehre eines Platzes in der Galerie im Bürgersaal habe er verdient. Tabor selbst seien die Blicke der Stadtoberhäupter der vergangenen 100 Jahren sehr bewusst: „Da wird man von der Geschichte beäugt.“

Die Kosten für das Bild lägen im oberen vierstelligen Bereich, so Tabor auf Anfrage. Die Stadtverwaltung habe wie bei allen Auftragsvergaben dafür mehrere Angebote eingeholt und sich für das günstigste entschieden.