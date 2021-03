Es sollen Bilder sein, die gezeichnet sind von den Sorgen und Nöten, die der Einzelhandel seit nun schon einem guten Jahr mit sich herum trägt, erklärt der Pressefotograf und Fotokünstler aus Sasbach. Zwei Lockdowns, Monate ohne Umsätze und voller Existenzängste. Aber auch Kampfeswille und die feste Entschlossenheit, den wirtschaftlich verheerenden Folgen der Corona-Pandemie entgegen zu treten.

Das alles müsse sich auf den Fotografien wiederfinden, sagt Spether über die ungewöhnliche Fotoserie, die binnen weniger Tage über die sozialen Netzwerke schon mehr als 80.000 Menschen erreicht hat. Und auch, dass von den Entscheidungen, die von der Politik getroffen werden, weit mehr Schicksale betroffen sind, als man auf den ersten Blick vermuten könne.

„Wir sind ja keine Corona-Leugner. Und ich denke, dass es in unseren Reihen kaum jemanden gibt, der sich von einer Querdenker-Bewegung in den Bann ziehen lässt“, stellt der Acherner Einzelhändler Andreas Kleber klar. „Aber wir müssen auch auf unsere Situation aufmerksam machen.“

Es könne nicht sein, dass die Entscheidungen aus Berlin Millionen von Existenzen gefährdeten. „Hinter jedem Geschäft steht eine Vielzahl von Menschen. Jeder von uns hat Familie, die versorgt werden muss. Und auch die Mitarbeiter wollen pünktlich bezahlt sein, auch die haben Familien, die darauf angewiesen sind, dass die Gehälter pünktlich auf dem Konto sind“, so Kleber. Alleine in Achern seien einige tausend Menschen unmittelbar davon betroffen, wenn der Handel durch einen Lockdown an die Kette gelegt werde.

Hinter jedem Geschäft steht eine Vielzahl von Menschen. Jeder von uns hat Familie, die versorgt werden muss. Andreas Kleber, Einzelhändler

Und genau hier sei es wichtig, ein Zeichen zu setzen, sagt Benedikt Spether. Es brauche Signale, damit der Handel nicht aus dem Fokus der Kunden verschwinde. Zeichen, nicht nur an die Politik, sondern auch an die Menschen in der Region, an die Verbraucher, die sich darüber bewusst werden müssen, dass es auch ein Stück weit an ihnen ist, den stationären Handel in ihrer Stadt am Leben zu erhalten.

Bislang hat die Aktion, die Spether gemeinsam mit Achern aktiv, dem Acherner Verein für Handel und Gewerbe, ins Leben gerufen hat, schon für jede Menge Aufmerksamkeit gesorgt. Unter dem Titel „Jede Existenz hat ein Gesicht“ wurden die Porträts auf Facebook veröffentlicht und bislang schon mehr als 1.100 Mal geteilt.

Aufnahmen vor schwarzem Hintergrund

Im Fotostudio von Nicole Kleber greift Benedikt Spether gerade wieder zur Kamera, macht neue Aufnahmen von Andreas Kleber, wieder vor dem schwarzen Hintergrund, der auch bei den anderen Bildern der Serie für eine dramatische Wirkung sorgt und den Blick des Betrachters auf die sorgenvollen und zuweilen auch angespannten Gesichter der Händler lenkt.

Es sind Menschen, die fast jeder kennt, der regelmäßig in Achern seine Einkäufe erledigt. So auch der Vorsitzende von Achern aktiv, Philipp Schäfer. Unter seinem Porträt steht kurz beschrieben „Mitinhaber Schuh-Schäfer, seit 1928 in Achern, 25 Mitarbeiter“. Mehr, so sind sich Benedikt Spether und Andreas Kleber einig, brauche es nicht, um auf den Ernst der Lage aufmerksam zu machen.

Wenige Worte, die eine Geschichte erzählen

Auch unter Klebers erstem Porträt stehen wenige Worte, die dennoch eine Geschichte erzählen: „Familienbetrieb seit 115 Jahren, verheiratet, fünf Kinder“. Die Botschaften verfehlen ihre Wirkung nicht. Auch nicht bei Bernd Peters, Geschäftsführer des gleichnamigen Kaufhauses. Nur steht unter seinem Porträt mit dickem Ausrufezeichen „200 Mitarbeiter“.

Insgesamt hat Spether bislang 18 Acherner Gewerbetreibende abgelichtet und mit wenigen Worten aus einem Gesicht eine Schicksalsgeschichte geformt. An diesem Sonntag sollen noch einmal einige örtliche Gastronomen hinzukommen.

Demo am Samstag „Gleiche Verkaufsbedingungen für gleiche Artikel und Waren“ und „Unsere Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel“ steht auf den Plakaten, die Mitarbeiter des Kaufhaus Peters bei einer Demonstration vor der Kaufhaus-Filiale in Freudenstadt in die Luft halten. Die Forderung: „Kein Lockdown für den Handel!“ Die Aktion scheint erfolgversprechend, sorgt für mediale Aufmerksamkeit und damit auch für ein Aufhorchen in der Bevölkerung. Deshalb will nun auch Achern aktiv die Aktion aufnehmen und hat für den kommenden Samstag zur Demo aufgerufen. Zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr sind die Acherner Einzelhändler und deren Mitarbeiter aufgerufen, gegen „ungleiche, ungerechte und unsoziale Corona-Maßnahmen“ vorzugehen. Achern aktiv fordert Wettbewerbsgleichheit, bessere Hilfen für den Handel und schärfere Corona-Maßnahmen in anderen Lebensbereichen und Branchen.

„Wir überlegen, ob wir die Porträts alle auf eine große Fläche bringen und das als Signal an die Kunden in die Schaufenster hängen“, sagt Fotograf Benedikt Spether. „Die Leute können uns dann als das wahrnehmen, was wir sind. Etablierte Traditionshäuser, die, wenn das noch eine Zeitlang so weitergeht, im schlimmsten Falle für immer von der Bildfläche verschwinden werden. Und damit auch die vielen Arbeitsplätze, die mit daran hängen“, sagt Kleber und hofft auf bessere Zeiten. „Vielleicht ja auch durch die Impfungen. So kann es jedenfalls nicht mehr weitergehen.“