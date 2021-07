Acherner Kirchengemeinde richtet Notunterkunft für Obdachlose ein

Nicht jeder kann oder will gleich in die kommunale Notunterkunft eingewiesen werden, wenn er in Wohnungsnot ist. Für solche Fälle gibt es in Achern bald eine neue Option.

Ein Zimmer für Menschen ohne Obdach richtet die katholische Kirchengemeinde Achern ein. Wer ab Herbst nicht weiß, wo er schlafen soll, kann dort für eine oder mehrere Nächte kostenlos unterkommen – weil nicht jeder, der kein Bett zum Schlafen hat, gleich in eine kommunale Notunterkunft eingewiesen werden will oder kann.

„Es kommen immer wieder Hilfsbedürftige an die Pfarrhaustür”, berichtet Pfarrer Joachim Giesler. Die einen bräuchten Geld, andere kämen im Alltag nicht gut zurecht und ein Teil sei ohne Wohnung und suche kurzfristig eine Schlafgelegenheit. Er rechne damit, dass sich ihre Zahl noch vergrößern werde. Um die Menschen nicht wegschicken zu müssen, brauche es das Obdachlosenzimmer.

Die Kirchengemeinde habe sich schon vor Jahren vorgenommen, einen solchen Raum zur Verfügung zu stellen, so der Leiter der Seelsorgeeinheit. Doch erst durch die jetzt laufenden baulichen Veränderungen sei das möglich geworden. In der Kirchstraße 25, wo viele Jahre eine Tagespflegestätte ihren Sitz hatte, entsteht ein großes Pfarrbüro, in dem alle pastoralen Mitarbeiter der Seelsorgeeinheit arbeiten werden. Dort im Untergeschoss ist Platz für das Notzimmer.

Notunterkunft lange in einem Schuppen

Bis 2011 habe die Gemeinde eine Notunterkunft in einem Schuppen neben dem Pfarrhaus gehabt, berichtet Pfarrer Giesler. 2009 war es von Ministranten in einer 72-Stunden-Aktion renoviert und wohnlich gestaltet worden. Doch als das neue Gemeindezentrum St. Josef gebaut wurde, musste der Schuppen samt Notunterkunft dem Neubau Platz machen. Zehn Jahre lang konnte Obdachlosen nur provisorisch geholfen werden, etwa mit einem Klappbett im Flur des neuen Gemeindezentrums.

In ihrer Pastoralkonzeption von 2015 nahm sich die katholische Kirchengemeinde vor, „Not in all ihren Erscheinungsformen wahrzunehmen, um ihr in angemessener Form zu begegnen.“ Die Bereitstellung einer Notunterkunft für Übernachtungen in Ausnahmesituationen wurde als Ziel festgeschrieben.

2018 hat die Kirchengemeinde das Wohnprojekt Arche Achern in Leben gerufen. Menschen in prekären Lebenslagen können dort ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft bekommen. Doch ein Einzug ist nicht von heute auf morgen möglich. Die Menschen müssen die Bereitschaft mitbringen, mit den ehrenamtlichen Helfern an Lösungen für ihre Probleme zu arbeiten, um nach einigen Monaten wieder auszuziehen zu können.

Möbel werden noch angeschafft

„Bis die Gespräche im Vorfeld gelaufen sind, könnte jemand zwischenzeitlich in dem neuen Obdachlosenzimmer unterkommen”, so Pfarrer Joachim Giesler. Der Raum mit zwei kleinen Fenstern und angeschlossener Dusche und Toilette diente früher als Waschraum. Die Bodenfliesen wurden entfernt, ein Teil der Wandkacheln ebenso. Neben einem neuen Bodenbelag, frischer Farbe, neuen elektrischen Leitungen und Sanitärarbeiten braucht er auch eine Einrichtung.

„Wir wollen ein robustes Bett mit Nachttisch und einen Schrank dafür anschaffen”, sagt der Pfarrer. Für Umbau und Einrichtung rechnet Bernd Müller vom Pfarrbüro mit Kosten von rund 7.000 Euro. Das Geld sei nicht in den Umbaukosten des Hauses enthalten. Die ersten 1.000 Euro für diesen caritativen Zweck habe die Caritas-Konferenz Achern gespendet. Weitere Spenden seien willkommen.

Fertigstellung vor dem Winter

Ab Oktober oder November soll die Notunterkunft der Kirchengemeinde bereit stehen – rechtzeitig vor dem Wintereinbruch. Die Pfarrsekretärinnen und pastoralen Mitarbeiter werden das Gebäude voraussichtlich im September beziehen. Sie sind dann auch die Ansprechpartner für Menschen in Not.