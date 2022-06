Acherner läuft 45 Kilometer täglich – und ist ein Lebensretter

Ich trainiere mit langsamen Läufen bis zu 45 Kilometer täglich und stimme mich mental ein. Ich esse viel und ruhe mich auch aus. Meine Familie unterstützt mich wie in jeder Laufsaison, in dem sie mich machen lässt. Auf meinem 45-tägigen Spendenlauf durch Deutschland bin ich auf Unterstützung angewiesen. Als Mitglied von Round Table Deutschland kontaktiere ich jene Tische, die am E1-Weg liegen. Die DKMS übernimmt die Öffentlichkeitsarbeit. Jede Registrierung und jede Geldspende für die DKMS während des Marathons bestärkt mich in der Überzeugung, dass Blutkrebs besiegbar ist – auch weil ich laufend meinen Teil dazu beitrage.