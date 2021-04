Acherner Psychotherapeut rät Eltern in der Corona-Krise: „Gerade jetzt sollte sich jeder Ziele setzen“

Häusliche Gewalt gibt es in einer großen Bandbreite, die muss jetzt nicht unbedingt physischer Natur sein. Der zu hohe Druck kann sich auch darin äußern, dass Kinder wegen jeder Kleinigkeit angeschrien werden. Häusliche Gewalt entsteht auch nicht erst seit Corona, aber es stimmt – sie nimmt zu. In der Regel tritt sie dort auf, wo die Menschen schon große Belastungen haben. Viele kommen aber, bevor es zu sehr eskaliert. Das entspricht unserem Verständnis, dass kein Kind erst in den Brunnen fallen soll. Eltern suchen Orientierung, brauchen neue Impulse und Lösungsansätze. Da spielen die Auswirkungen der Pandemie mit hinein, denn auch den Erwachsenen fehlt inzwischen oft ihre Peer-Group, also die Gleichgesinnten oder -gestellten, mit denen man sich austauscht. Wenn Papa unter Stress steht und abends noch zum Vereinssport geht, trifft er andere Väter. Man redet, sieht, anderen geht es ähnlich. Dann ist der Zorn verraucht, bis man nach Hause kommt. Das geht derzeit halt schlecht.