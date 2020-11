Ich bin skeptisch, dass sie irgendetwas bewirken. Dahinter steht ja die Annahme, dass die Schüler dann brav zu Hause sitzen und sich an alle Corona-Regeln halten. Wenn sie in der Schule sind, tragen sie wenigstens ihre Masken, und wir achten darauf, dass sich keine großen „Kungelgruppen“ bilden. Deshalb bin ich nicht sicher, ob die zwei Tage etwas bringen würden – genauso auch, was einen Shutdown oder Schichtbetrieb in der Schule angeht.