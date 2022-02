Die Leiterin des Acherner Stadtarchivs ist am 3. Februar in einem Livestream des NS-Dokumentationszentrums München zu Gast. Sie spricht über die Illenau und den jüdischen Fußballspieler Julius Hirsch.

„!Nie wieder“ darf das geschehen, was jüdischen Menschen wie dem in Achern geborenen Fußballer Julius Hirsch und den 254 Opfern der NS-Euthanasie aus der Heil- und Pflegeanstalt Illenau auf grausame Weise widerfahren ist. Darüber wird die Leiterin des Stadtarchivs, Andrea Rumpf, am heutigen Donnerstag ab 19 Uhr in einem Live-Stream-Projekt aus dem NS-Dokumentationszentrum München berichten, das in Kooperation mit der Initiative „!Nie wieder – Erinnerungstag im deutschen Fußball“ veranstaltet wird.

„Jeder Mensch zählt – egal auf welchem Platz“, so das Thema der Veranstaltung, in deren Mittelpunkt Menschen mit körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen stehen, die von den Nazis ermordet wurden. „Ich werde neben der Heil- und Pflegeanstalt Illenau auch Maßnahmen aus dem sogenannten Dritten Reich vorstellen, die jeden von uns hätten treffen können“, so Rumpf.

Exemplarisch werde sie den leidvollen Lebensweg von drei kranken Menschen aus der Illenau aufzeigen und über das menschenverachtende NS-System zur Ermordung „lebensunwerten Lebens“ sprechen.

Rumpf möchte durch den Live-Stream viele erreichen

Als Andrea Rumpf im Zusammenhang mit der Eröffnung des Julius-Hirsch-Platzes am 7. April im vergangenen Jahr von Eberhard Schulz gefragt wurde, ob sie kurzfristig an der Veranstaltung teilnehmen könnte, war ihr eigentlich schnell klar, dass sie zusagen werde. Denn durch den Live-Stream und die mediale Präsenz kann sie viele Menschen erreichen, um die Geschehnisse in der Illenau aus der NS-Zeit zu beleuchten.

„Wer, wenn nicht wir, die sich bereits mit der Materie beschäftigt haben, kann andere und vor allem junge Menschen über Dinge informieren, die so schrecklich waren, dass man das nicht glauben will und es sich nicht vorstellen kann“, betonte Rumpf vor der Fahrt nach München.

Andrea Rumpf: „Nie wieder eine diskriminierende Tyrannei“

„Nur wenn wir darüber erzählen, durchbrechen wir das Vertuschungssystem der Nazis und begehen keinen Gedächtnismord an den Opfern“. Denn sie hätten es verdient, zumindest in der Erinnerung, „ein Leben gehabt zu haben, das nicht wie sie spurlos verschwunden ist“. Daher plädiert Andrea Rumpf im Sinne des Projektes dafür: „Nie wieder eine Ausgrenzung von Personengruppen. Nie wieder der Versuch, eine Demokratie auszuhebeln. Nie wieder eine diskriminierende Tyrannei“.

Da die Veranstaltung im Kontext des Erinnerungstages im deutschen Fußball stattfindet, wird Andrea Rumpf auch über den jüdischen Fußballer Julius Hirsch sprechen, der auf dem Fußballplatz als Torschütze gefeiert wurde, in der Illenau Heilung suchte und von den Nazis in Auschwitz ermordet wurde. Beim Online-Gespräch mit dabei sind der frühere Fußballprofi Simon Ollert (Hörbehinderung) und Gründer des IFC Munich United, des ersten inklusiven Fußballclubs in München.

Gespräche über Ausgrenzungen im Alltag

Der „blinde Löwe“ Andreas de Biasio ist Rollstuhlnutzer, blind und ein ganz treuer Fan der „Löwen“ vom TSV 1860 München. Er besucht ihre Heim- und Auswärtsspiele und koordiniert Projekte der 1860er-Jahre im Jugendbereich. Der Dritte in der Runde ist Jens Fülle, Sportreferent der Offenen Behindertenarbeit in München. Miteinander sprechen sie über Menschen mit Handicaps, von deren Erfahrungen in der Stadionkurve, von den Fahrten zu Auswärtsspielen, von Handicaps und Ausgrenzungen im Alltag.

„Ich finde es wichtig, dass wir im Kleinen beginnen, unsere Sinne für Benachteiligte und einer Teilnahme mitten im Leben zu schärfen“, so Rumpf. So müsste an Rollstuhlfahrer gedacht werden, damit sie aus sitzender Perspektive ein Fußballspiel gut sehen. Für Blinde könnte es ausführlichere Erklärungen geben.

Gebärdendolmetscher müssten viel mehr in der Öffentlichkeit auftreten, damit Gehörlose gewinnbringend für sich Veranstaltungen besuchen können und nicht von zu Hause aus an speziellen Geräten. Die Initiative „Team Bananenflanke Ortenau“ sei ein tolles Projekt, um Inklusion zu fördern. „Wenn jeder Sportverein aufmerksamer durchs Leben geht, lässt sich bei uns in der Region sicherlich noch viel mehr verbessern“.