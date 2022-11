Auf Lichterglanz mit sparsamen LED-Leuchten wird in Achern nicht verzichtet. Es wurde aber nur die Hälfte der Lichterketten im Vergleich zu den Vorjahren in der Hauptstraße aufgehängt.

Der Duft von Weihnachten liegt wieder in der Luft. Die Lichterketten entlang der Hauptstraße sind montiert und bei „Achern aktiv“ laufen die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt, der wieder über drei Wochen dauern wird.

Doch aufgrund der Neugestaltung rund um das Rathaus „Am Markt“ muss das Weihnachtsdorf mit seinen schmucken Holzhäuschen auf den Adlerplatz verlegt werden, wo die Besucher vom 2. bis zum 21. Dezember Lichterglanz, Glühweinduft und Vorweihnachtsfreude erleben können.

In dieser Zeit werden etwa 13 Marktleute ihre Stände aufbauen und jeden Tag geöffnet haben, durch den begrenzten Platz können es aber nicht die 30 und mehr Stände wie in normalen Jahren sein. Deshalb wird es ein kleiner aber feiner Weihnachtsmarkt mit schönem Angebot sein, auch für die weihnachtliche Atmosphäre mit Lichtelementen, Tannenbäumen und Unterhaltungsprogramm wird „Achern aktiv“ sorgen, so Monika Ross.

Die Energiekrise wird uns die Weihnachtsbeleuchtung nicht nehmen. Klaus Muttach, Oberbürgermeister

Eine Übertragung der Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft wie bei „Public-Viewings“ zurückliegender Jahre werde es nicht geben, auf dem Weihnachtsmarkt würden keine Fernsehgeräte aufgestellt. Es ist der 38. Weihnachtsmarkt, den die Werbegemeinschaft veranstaltet und mit Unterstützung der Stadt und deren Bauhof organisiert.

Weihnachtsmarkt in Achern wird am 2. Dezember eröffnet

In den Vorjahren kamen stets viele Besucher aus der Region in die Stadt und das heimelige Weihnachtsdorf wurde zu einem beliebten Treffpunkt für Freunde und Bekannte gerade in den Abendstunden. Diese Tradition soll auf dem Adlerplatz als Zwischenlösung fortgesetzt werden, denn im nächsten Jahr geht es wieder zurück auf den neuen Rathausplatz.

Der Markt wird am Freitag, 2. Dezember, um 16 Uhr eröffnet, am 3. Dezember findet der Anschnitt des leckeren „Adventskranzes“ für einen guten Zweck um 9.30 Uhr im Bereich des „Grünen Marktes“ statt. Der Nikolaus ist an diesem Tag ab 11 Uhr in den Geschäften unterwegs, um 16.30 Uhr wird er auf dem Adlerplatz erwartet, wo die Kinder etwas vortragen können und einen Dambedei erhalten.

Der Weihnachtsmarkt ist montags bis donnerstags von 16 bis 20 Uhr geöffnet, freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 12 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr.

Weihnachtsbeleuchtung wird früher abgeschaltet

Sowohl auf dem Adlerplatz als auch in der Stadt werden die Bürger und Besucher auf den Lichterglanz und die Illumination der Platanen auf dem Adlerplatz nicht verzichten müssen, aber es gibt gewisse Einschränkungen.

„Die Energiekrise wird uns die Freude am Weihnachtsfest und auch die Weihnachtsbeleuchtung nicht nehmen“, so Oberbürgermeister Klaus Muttach. „Trotzdem werden wir einen spürbaren Beitrag zum Energiesparen mit einer Reduzierung der Weihnachtsbeleuchtung leisten.“

Konkret bedeutet dies, dass die Weihnachtsbeleuchtung wie gewohnt vom 25. November bis einschließlich 6. Januar erstrahlt, sie wird aber statt wie bisher um Mitternacht bereits um 22 Uhr abgeschaltet. Am Morgen werden die Lichterketten erst um 7 Uhr und damit eine Stunde später als üblich eingeschaltet.

Den Vorgaben der Bundesregierung zur Energieeinsparung werde auch dadurch entsprochen, dass nur etwa die Hälfte der Lichterketten im Vergleich zu den Vorjahren aufgehängt wurde und es sich ausschließlich um Leuchtmittel mit LED-Technik handle, so die Verwaltung. Auf das weihnachtlich Anstrahlen von öffentlichen Gebäuden und Denkmäler müsse diesmal leider verzichten werden.

Beleuchtung wird am 9. Januar wieder angehängt

Die Weihnachtsbeleuchtung wurde durch das E-Werk Mittelbaden im Bereich zwischen dem Adlerplatz und dem Kreisel am „Wilden Mann“ montiert. In der Hauptstraße, der Kapellenstraße, der Kirchstraße und der Ratskellerstraße werden Überspannungen mit beleuchteten Sternen montiert.

Am 9. Januar wird die Beleuchtung wieder abgehängt. Die Stadt nehme jedes Jahr viel Geld in die Hand, um eine festliche Stimmung in der Innenstadt zu gewährleisten, so die Verwaltung. Viele Mitglieder von „Achern aktiv“ und andere nicht im Verein vertretene Geschäfte würden die Stadt seit Jahren mit einem finanziellen Beitrag für die Weihnachtsbeleuchtung unterstützen.

Weitere Weihnachtsmärkte in der Region

In Sasbachwaden findet der glutenfreie Weihnachtsmarkt vom 25. bis 27. November im Kurpark statt. Hier gibt es am 3. und 4. Dezember Schwarzwald-Feeling und Glüchwein-Buden-Zauber.

Der Ottenhöfener Weihnachtsmarkt ist am 10. und 11. Dezember und der Advent an der Reithalle in Achern ist vom 25. bis 27. November.

Der Weihnachtsmarkt in Renchen öffnet traditionell am ersten Adventwochenende (26. und 27. November) auf dem Kirchplatz.