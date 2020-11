Umstrittenes Millionenprojekt in der Acher

Acherns Oberbürgermeister Klaus Muttach hält die Fischtreppe für „alternativlos“

Fische sollen auch in der Acher wandern können. So will es das europäische Recht. In Achern wehrte man sich bislang vehement gegen den dadurch nötigen Fischaufstieg in Oberachern. Jetzt bröckelt der Widerstand.